Московские аптеки - газета для специалистов фармации

Наступление менопаузы — очень деликатная и волнующая тема для каждой женщины, и говорить о ней открыто решаются единицы. Тем не менее медицинское сообщество все чаще призывает уделять данной проблеме больше внимания для предотвращения неприятных последствий и серьезных заболеваний, зачастую связанных с ней.