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Московские аптеки - газета для специалистов фармации

  • актуальные темы фармации, медицины и системы здравоохранения;
  • мнения экспертов фармацевтического рынка;
  • новости фармацевтического рынка, медицины и системы здравоохранения;
  • мониторинг и анализ фармацевтического рынка;
  • фармацевтическое производство и дистрибуция;
  • управление аптекой, управление продажами и ассортиментом;
  • бизнес тренинги и консультации для провизоров и для фармацевтов;
  • исследование мнения населения об аптеках;
  • фармацевтическое образование и кадры;
  • аналитические и медицинские статьи по фармакотерапии, педиатрии, женском здоровье, геронтологии, фитотерапии.
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"ФАРМА–2030", КУДА ДЕРЖИШЬ КУРС?
Тема номера
26
декабря 2017

Не так давно МА анонсировали продолжение "Фармы–2020" — новую программу развития фармацевтической промышленности на ближайшие годы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМИ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Фармрынок
27
декабря 2017

Пусть 2018 год принесет Всем множество творческих идей, хороших новостей и интересных событий!
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ПРОВЕРИМ НА ИСТИННОСТЬ РЯД МИФОВ ОБ АПТЕКЕ
Фармрынок
26
декабря 2017

Лекарства становятся все недоступнее и недоступнее. Так считают 82,7% участников исследования, проведенного общественной организацией "Лига пациентов" в 2017 г.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
Фармрынок
26
декабря 2017

Под понятием "параллельный импорт" имеется в виду ввоз зарегистрированного лекарственного препарата компаниями, которые не уполномочены на это владельцем товарного знака.
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СВОИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ НАДО ДОРОЖИТЬ
Аптека
25
декабря 2017

Район Марьино получил свое название по находившейся ранее на его окраине деревне, созданной по распоряжению матери Ивана III в XV в. Первоначально Марьино насчитывало 9 дворов, в середине XIX в. в переписи участвовал 31 человек.
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НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ: АКЦЕНТ НА ПОЛЬЗУ И РАЗНООБРАЗИЕ
Ваше здоровье
25
декабря 2017

Приближается Новый год — праздник с богатыми традициями, в т.ч. гастрономическими. Однако привычное нам праздничное меню содержит много жирных, соленых и сладких блюд.
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ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ. НЕ ЧИСЛОМ ЕДИНЫМ ЖИВА ФАРМАЦИЯ
Фармрынок
25
декабря 2017

Классическая аптека. Многие считают ее вчерашним днем и предрекают скорый уход в историю.
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"СОВЕТСКАЯ АПТЕКА": ВСЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРОШЛОГО — В БУДУЩЕЕ!
Аптека
20
декабря 2017

Еще совсем недавно было принято критиковать все советское, но спустя годы пришло понимание того, что все было не так плохо. Это относится и к фармацевтической рознице.
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НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ПРОРАБОТАТЬ СВОИ СОПЫ
Аптека
19
декабря 2017

Да, нарушения требований стандарта надлежащей аптечной практики приводят к целому ряду рисков для руководителей аптечных учреждений, но следует понимать, что Росздравнадзор — не законодательный, а исполнительный орган, который, в первую очередь, хочет помочь аптекам в их профессиональной деятельности.
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ЦИФРЫ РОСТА ФАРМРЫНКА ВЫЗЫВАЮТ СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ
Фармрынок
19
декабря 2017

За три квартала 2017 г. российский фармрынок достиг отметки в 928 млрд руб., это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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ЯНТАРЬ — СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ЗДОРОВЬЯ
Ваше здоровье
19
декабря 2017

О целебных свойствах янтаря человечество узнало в глубокой древности, и до сих пор продолжаются нескончаемые открытия в области медицины. Современные исследования ученых лишь подтверждают правдивость большинства сохранившихся до наших пор секретов врачевания янтарем.
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ВОПРОС — ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аптека
14
декабря 2017

Является ли для организации (не относится к бюджетной сфере), осуществляющей оптовую и розничную торговлю фармацевтическими товарами, численность которой превышает 50 человек, обязательным применение профстандарта "Специалист в области охраны труда"?
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МАРКИРОВКА: ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ — ЗАКУПАЙТЕ СКАНЕРЫ СЕЙЧАС
Фармрынок
13
декабря 2017

Этот год для участников фармацевтического рынка проходит под эгидой эксперимента по маркировке лекарственных препаратов на полной модели товарной цепи от производителя до конечного потребителя.
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ПОЛЕВЫЕ СОТРУДНИКИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
Фармрынок
12
декабря 2017

Не секрет, что увеличение продаж — основная цель всех участников фармацевтического рынка. Добиться успеха в этом деле помогают медицинские и торговые представители (medreps), которых часто называют полевыми сотрудниками…
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА УШНОЙ РАКОВИНОЙ
Фармрынок
12
декабря 2017

Серная пробка — явление довольно распространенное, одинаково часто наблюдаемое как у детей, так и у взрослых. В наружном слуховом проходе, ведущем от ушной раковины к барабанной перепонке, постоянно выделяется ушная сера.
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НЕ НУЖНА ХОРОШАЯ МЕДИЦИНА — НУЖНА ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
Здравоохранение
12
декабря 2017

Огромные счета за малоэффективные медицинские услуги, бесконечные повторные анализы и приемы у врачей станут просто печальным воспоминанием.
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ПРЕПАРАТ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
Ваше здоровье
08
декабря 2017

Желчь, полученная от животных и прошедшая специальную обработку и консервацию, успешно применяется в современной медицинской практике для лечения заболеваний опорно–двигательного аппарата.
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220 ЛЕТ СПОРОВ О ГОМЕОПАТИИ
Аптека
08
декабря 2017

Комплексные гомеопатические препараты широко представлены на фармацевтическом рынке и пользуются популярностью среди населения. Знание ассортимента и возможности рекомендаций данных препаратов при фармацевтическом консультировании помогут улучшить качество обслуживания в аптечной организации.
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XXI ВЕК: НОВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Фармрынок
08
декабря 2017

Ситуация III. ЗОЖ vs БФФ: кто кого? (ч. 1)
ЗОЖ — здоровый образ жизни: жизнедеятельность, сознательно ориентированная на минимизацию риска возникновения заболеваний, или "неболезнь". Это краткое определение: содержание данного термина масштабнее — много глубже и шире.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ КАЛЬЦИЕВЫЕ КАНАЛЫ (Ч.2)
Аптека
08
декабря 2017

В норме мышечные клетки содержат постоянное количество ионов кальция. Ионы кальция выполняют функцию вторичных мессенджеров, обеспечивающих сопряжение времени от возбуждения, приходящего по нервному волокну, до сокращения мышечного волокна как ответного эффекта действия.
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ИС "МАРКИРОВКА" В ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ АПТЕЧНОЙ СЕТИ
Фармрынок
07
декабря 2017

В России пилотный проект по маркировке лекарственных препаратов показал, что его внедрение — непростой путь. В том числе и для аптек. Поэтому требует поэтапного объяснения, что и как надо делать.
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ВОПРОС — ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аптека
07
декабря 2017

Организация применяет ЕНВД (розничная торговля лекарственными средствами), применяет пониженные тарифы по страховым взносам.
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ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВ — ПОД КОНТРОЛЕМ ИАС
Здравоохранение
07
декабря 2017

Общий годовой объем закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд составляет примерно 30% рынка лекарственных препаратов в России.
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НИЧЕГО НЕ СКРЫВАТЬ, ИНФОРМИРОВАТЬ И КОНСУЛЬТИРОВАТЬ (Ч. 1)
Аптека
07
декабря 2017

Особенности розничной торговли аптечным ассортиментом обсудили на прошедшей в Санкт–Петербурге конференции "Актуальные вопросы фармации" в рамках форума "Фармация".
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КРАСОТА ПО ПОЛОЧКАМ: КАК КОСМЕТИКА ПОДНИМЕТ ПРИБЫЛЬ АПТЕКИ
Аптека
06
декабря 2017

Ассортимент аптечной косметики с каждым годом увеличивается. Это неудивительно: на рынок выходят новые продукты, как для широкого потребления, так и селективные, призванные решить определенные проблемы, например, акне или излишнюю сухость кожи.
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ДЛЯ КОМФОРТНОГО СОСТОЯНИЯ ГЛАЗАМ НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА!
Фармрынок
05
декабря 2017

Глаза являются одним из важнейших инструментов человека в получении информации об окружающем мире.
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В МОСКВЕ ЗАКЛЮЧЕН ПЕРВЫЙ ОФСЕТНЫЙ КОНТРАКТ ПО ФАРМАЦЕВТИКЕ
Фармрынок
24
ноября 2017

В последнее время все больше говорят об эффективности и актуальности государственно–частного партнерства.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК: ТОВАР В ПУТИ…
Фармрынок
24
ноября 2017

Разговоры о гибели традиционной дистрибуции на фармацевтическом рынке ведутся уже с 2000 г. Тем не менее на фармрынке остаются и мелкие, и крупные дистрибуторы.
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МЫ СТАРАЕМСЯ БЫТЬ НА ВЕРШИНЕ, СООТВЕТСТВУЯ ЧАСТИЧКЕ "ЭПИ"
Аптека
23
ноября 2017

Небольшой аптечный пункт ООО "Эпифарма" знают не только жители района Нижегородский — сюда приезжают из самых разных уголков столицы.
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В АПТЕКАХ ЛЕФОРТОВО СУГУБО ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
Аптека
22
ноября 2017

Район Лефортово в ЮВАО Москвы — один из старейших исторических районов столицы.
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СРЕДСТВА, ЗАМЕЩАЮЩИЕ СИНОВИАЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ
Фармрынок
22
ноября 2017

Опорно–двигательный аппарат человека — конструкция, позволяющая ежедневно совершать множество движений, манипуляций.
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RISK–SHARING ПО—РУССКИ
Здравоохранение
17
ноября 2017

Во многих странах мира система risk–sharing, т.е. разделение рисков между государством и бизнесом, работает уже не один год, в т.ч. и в фармацевтике. Теперь — слово за Россией.
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"НЕСОГЛАСНЫЕ" ЗАСТАВЛЯЮТ НАС РАЗВИВАТЬСЯ
Аптека
17
ноября 2017

Уверен Владислав Утенин, преподаватель Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ и Высшей школы бизнеса Государственного университета управления, к.м.н., генеральный директор компании "Эффективные технологии управления" (Москва).
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КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ФОРМАТ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Аптека
17
ноября 2017

Представляем вниманию читателей рекомендации независимого консультанта и бизнес–тренера Алексея Славича-Приступы, которыми он поделился с фармацевтическими работниками в ходе вебинара, организованного "Катрен–Стиль".
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ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ОТДЫХ: КТО ОСВЕДОМЛЕН, ТОТ ВООРУЖЕН
Ваше здоровье
17
ноября 2017

Для любителей необыкновенных путешествий и приключений поздняя осень и зима — начало экзотического отдыха.
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ВОПРОС — ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аптека
15
ноября 2017

ГУП планирует арендовать часть нежилого помещения в торговом центре у коммерческой организации. Сумма закупки составляет более 100 тыс. руб.
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XXI ВЕК: НОВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (Ч. 11)
Фармрынок
13
ноября 2017

Коллеги! Давайте пофантазируем.
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КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВ, ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА И МОНИТОРИНГ
Фармрынок
13
ноября 2017

Работа по внедрению системы мониторинга движения лекарственных препаратов с использованием маркировки упаковок началась более двух с половиной лет назад.
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ЧИНОВНИКИ И ПРОМЫШЛЕННИКИ О ФАРМИНДУСТРИИ
Фармрынок
13
ноября 2017

Консенсус между чиновниками и предпринимателями — та связующая нить, которая помогает принятию наиболее взвешенных законодательных актов.
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РИСКИ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Фармрынок
13
ноября 2017

За последний год атмосфера на фармрынке изменилась. Участники рынка обращения лекарственных препаратов и участники эксперимента по маркировке ЛП, в частности, стали в большей степени готовыми к восприятию новых требований, связанных с маркировкой ЛП контрольными (идентификационными) знаками[1].
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ КАЛЬЦИЕВЫЕ КАНАЛЫ
Аптека
13
ноября 2017

Длительное применение пролонгированных форм вызывает обратное развитие гипертрофии левого желудочка. Препараты данной группы обладают антиатерогенными свойствами, снижают давление в легочной артерии и вызывают расширение бронхов, что делает возможным их применение не только в качестве антиангинальных и гипотензивных средств.
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ВОПРОС — ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аптека
09
ноября 2017

Помещение арендуется государственным унитарным предприятием для размещения в нем аптеки, относящейся к сети розничных аптек.
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ПРИКАЗ №403Н: КАК С НИМ ЖИТЬ?
Аптека
09
ноября 2017

Елена Неволина, исполнительный директор Союза "Национальная Фармацевтическая палата" и НП «Аптечная гильдия», ответила на этот вопрос, волнующий фармацевтическую общеcтвенность и, в частности, розничный сектор фармрынка, в рамках вебинара, организованного компанией "Катрен Стиль".
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Фармрынок
08
ноября 2017

С 1 февраля и до конца года в нашей стране проходит первый этап реализации приоритетного проекта "Лекарства. Качество и безопасность" — добровольный эксперимент по маркировке лекарственных препаратов.
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МЕНОПАУЗА. ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ ИЛИ НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ?
Ваше здоровье
08
ноября 2017

Наступление менопаузы — очень деликатная и волнующая тема для каждой женщины, и говорить о ней открыто решаются единицы. Тем не менее медицинское сообщество все чаще призывает уделять данной проблеме больше внимания для предотвращения неприятных последствий и серьезных заболеваний, зачастую связанных с ней.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Фармрынок
31
октября 2017

Лекарственное обеспечение россиян и возможность выхода отечественной фармацевтики на международный рынок набирают обороты.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ: КТО ПРИМЕТ ЭСТАФЕТУ?
Фармрынок
27
октября 2017

Достижения современной фармацевтической промышленности не остаются незамеченными. Но по какому ей пути нужно развиваться дальше? И кто придет на смену нынешним специалистам отрасли?
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ВСТРЕЧАЕМ ХОЛОДА: МЕНЯЕМ ПРОГРАММУ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Ваше здоровье
24
октября 2017

С наступлением осени нужно учитывать нюансы ухода за кожей в зимнее время года. Даже если ежедневный уход полностью сбалансирован, желательно добавить антистрессовую и питательную косметику, которая позаботится о коже.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: НАИБОЛЬШИЙ СПРОС В III КВ. 2017 Г.
Фармрынок
24
октября 2017

Наибольший спрос на лекарственные средства изучался по данным AptekaMos.ru — количество обращений составило 8 249 136.
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"ПОСОВЕТУЙТЕ СРЕДСТВО ОТ..."
Аптека
24
октября 2017

Как увеличить доходность аптек, особенно функционирующих в так называемых "спальных" районах, грамотно применяя рекомендации покупателям? Об этом рассказал независимый консультант, бизнес–тренер Алексей Славич–Приступа на вебинаре, организованном компанией "Катрен–Стиль".
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