Московские аптеки - газета для специалистов фармации

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Район Марьино получил свое название по находившейся ранее на его окраине деревне, созданной по распоряжению матери Ивана III в XV в. Первоначально Марьино насчитывало 9 дворов, в середине XIX в. в переписи участвовал 31 человек.
Да, нарушения требований стандарта надлежащей аптечной практики приводят к целому ряду рисков для руководителей аптечных учреждений, но следует понимать, что Росздравнадзор — не законодательный, а исполнительный орган, который, в первую очередь, хочет помочь аптекам в их профессиональной деятельности.
О целебных свойствах янтаря человечество узнало в глубокой древности, и до сих пор продолжаются нескончаемые открытия в области медицины. Современные исследования ученых лишь подтверждают правдивость большинства сохранившихся до наших пор секретов врачевания янтарем.
Является ли для организации (не относится к бюджетной сфере), осуществляющей оптовую и розничную торговлю фармацевтическими товарами, численность которой превышает 50 человек, обязательным применение профстандарта "Специалист в области охраны труда"?
Не секрет, что увеличение продаж — основная цель всех участников фармацевтического рынка. Добиться успеха в этом деле помогают медицинские и торговые представители (medreps), которых часто называют полевыми сотрудниками…
Серная пробка — явление довольно распространенное, одинаково часто наблюдаемое как у детей, так и у взрослых. В наружном слуховом проходе, ведущем от ушной раковины к барабанной перепонке, постоянно выделяется ушная сера.
Комплексные гомеопатические препараты широко представлены на фармацевтическом рынке и пользуются популярностью среди населения. Знание ассортимента и возможности рекомендаций данных препаратов при фармацевтическом консультировании помогут улучшить качество обслуживания в аптечной организации.
Ситуация III. ЗОЖ vs БФФ: кто кого? (ч. 1)
ЗОЖ — здоровый образ жизни: жизнедеятельность, сознательно ориентированная на минимизацию риска возникновения заболеваний, или "неболезнь". Это краткое определение: содержание данного термина масштабнее — много глубже и шире.
В норме мышечные клетки содержат постоянное количество ионов кальция. Ионы кальция выполняют функцию вторичных мессенджеров, обеспечивающих сопряжение времени от возбуждения, приходящего по нервному волокну, до сокращения мышечного волокна как ответного эффекта действия.
Ассортимент аптечной косметики с каждым годом увеличивается. Это неудивительно: на рынок выходят новые продукты, как для широкого потребления, так и селективные, призванные решить определенные проблемы, например, акне или излишнюю сухость кожи.
Коллеги! Давайте пофантазируем.
За последний год атмосфера на фармрынке изменилась. Участники рынка обращения лекарственных препаратов и участники эксперимента по маркировке ЛП, в частности, стали в большей степени готовыми к восприятию новых требований, связанных с маркировкой ЛП контрольными (идентификационными) знаками[1].
Длительное применение пролонгированных форм вызывает обратное развитие гипертрофии левого желудочка. Препараты данной группы обладают антиатерогенными свойствами, снижают давление в легочной артерии и вызывают расширение бронхов, что делает возможным их применение не только в качестве антиангинальных и гипотензивных средств.
Елена Неволина, исполнительный директор Союза "Национальная Фармацевтическая палата" и НП «Аптечная гильдия», ответила на этот вопрос, волнующий фармацевтическую общеcтвенность и, в частности, розничный сектор фармрынка, в рамках вебинара, организованного компанией "Катрен Стиль".
Наступление менопаузы — очень деликатная и волнующая тема для каждой женщины, и говорить о ней открыто решаются единицы. Тем не менее медицинское сообщество все чаще призывает уделять данной проблеме больше внимания для предотвращения неприятных последствий и серьезных заболеваний, зачастую связанных с ней.
С наступлением осени нужно учитывать нюансы ухода за кожей в зимнее время года. Даже если ежедневный уход полностью сбалансирован, желательно добавить антистрессовую и питательную косметику, которая позаботится о коже.
Как увеличить доходность аптек, особенно функционирующих в так называемых "спальных" районах, грамотно применяя рекомендации покупателям? Об этом рассказал независимый консультант, бизнес–тренер Алексей Славич–Приступа на вебинаре, организованном компанией "Катрен–Стиль".